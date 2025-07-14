«Барса» продала Торре «Мальорке». Каталонцы получат 5 млн евро за 50% прав на полузащитника, еще 50% можно будет выкупить за 25 млн

Пабло Торре покинул «Барселону».

«Мальорка » объявила о переходе 22-летнего полузащитника из каталонского клуба. Стороны заключили контракт до 2029 года.

Ранее сообщалось, что «блауграна» получит 5 млн евро за 50% прав на игрока. В контракте будет прописана опция выкупа оставшихся 50% за 25 млн евро.

Также у «Барселоны» есть право обратного выкупа футболиста. В случае перехода Торре в другой клуб каталонцы получат процент от суммы перепродажи.

Со статистикой Пабло можно ознакомиться здесь .

Изображение: https://www.rcdmallorca.es/