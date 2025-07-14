«Барса» продала Торре «Мальорке». Каталонцы получат 5 млн евро за 50% прав на полузащитника, еще 50% можно будет выкупить за 25 млн
Пабло Торре покинул «Барселону».
«Мальорка» объявила о переходе 22-летнего полузащитника из каталонского клуба. Стороны заключили контракт до 2029 года.
Ранее сообщалось, что «блауграна» получит 5 млн евро за 50% прав на игрока. В контракте будет прописана опция выкупа оставшихся 50% за 25 млн евро.
Также у «Барселоны» есть право обратного выкупа футболиста. В случае перехода Торре в другой клуб каталонцы получат процент от суммы перепродажи.
Со статистикой Пабло можно ознакомиться здесь.
Изображение: https://www.rcdmallorca.es/
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Мальорки»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости