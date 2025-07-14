Логотип «Мираторга» появится на форме «Спартака». Клуб сотрудничает с производителем продуктов питания с 2024 года
Логотип компании «Мираторг» появится на форме «Спартака».
«С нового сезона ведущий производитель продуктов питания в России появится на игровой форме красно-белых.
Болельщиков ждут уникальные коллаборации, специальные предложения и совместные проекты на домашнем стадионе клуба», – говорится в сообщении «Спартака».
«Спартак» осенью 2024 года заключил партнерское соглашение с компанией «Мираторг».
Игроки «Спартака» прорекламировали стейки «Мираторг». Максименко выбрал Стриплойн, Литвинов – Томагавк, Зобнин – Чак ролл: «Обладает потрясающей сочностью и выраженным вкусом»
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Спартака»
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