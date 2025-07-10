«МЮ» подписал Кана-Бийика из «Гавра». 18-летнего форварда отдали в аренду «Лозанне»
«Манчестер Юнайтед» подписал и отдал в аренду 18-летнего Энцо Кана-Бийика.
Ранее сообщалось, что манкунианцы подпишут с форвардом «Гавра» контракт до 2030 года с опцией продления. В новом сезоне он будет играть за швейцарскую «Лозанну». Клуб принадлежит компании INEOS, основатель которой, Джим Рэтклифф, является миноритарным владельцем «МЮ».
«Манчестер Юнайтед» завершил подписание контракта с молодым нападающим Энцо Кана-Бийиком.
В прошлом сезоне французский игрок молодежной сборной забил 9 голов в 18 матчах за команду «Гавра» U19 и дважды попадал на скамейку запасных первой команды.
После подписания контракта игрок перешел в аренду в швейцарский клуб Суперлиги «Лозанна».
Все в «Юнайтед» приветствуют Энцо в клубе и желают ему удачи в аренде», – говорится в сообщении «МЮ».
Кто должен заменить «Торпедо»?6581 голос
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
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