«МЮ» подписал Кана-Бийика из «Гавра». 18-летнего форварда отдали в аренду «Лозанне»

«Манчестер Юнайтед» подписал и отдал в аренду 18-летнего Энцо Кана-Бийика.

Ранее сообщалось , что манкунианцы подпишут с форвардом «Гавра» контракт до 2030 года с опцией продления. В новом сезоне он будет играть за швейцарскую «Лозанну». Клуб принадлежит компании INEOS, основатель которой, Джим Рэтклифф, является миноритарным владельцем «МЮ».

«Манчестер Юнайтед » завершил подписание контракта с молодым нападающим Энцо Кана-Бийиком.

В прошлом сезоне французский игрок молодежной сборной забил 9 голов в 18 матчах за команду «Гавра » U19 и дважды попадал на скамейку запасных первой команды.

После подписания контракта игрок перешел в аренду в швейцарский клуб Суперлиги «Лозанна ».

Все в «Юнайтед» приветствуют Энцо в клубе и желают ему удачи в аренде», – говорится в сообщении «МЮ».