  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В Санкт-Петербурге появился арт-объект рядом с Дворцовой площадью, приуроченный к столетию «Зенита»
Фото
15

В Санкт-Петербурге появился арт-объект рядом с Дворцовой площадью, приуроченный к столетию «Зенита»

«Зенит» торжественно открыл арт-объект, посвященный столетию клуба.

Гости церемонии получили возможность принять участие в интерактивной программе и выиграть призы.

В рамках церемонии экс-игрок сине-бело-голубых Анатолий Тимощук поздравил победителей Гран-при «Зенита», который проводился среди участников марафона «Белые ночи». Десять самых быстрых бегунов на дистанции 10 км получили подарки от клуба.

«Сегодня мы торжественно открываем этот арт-объект – как символ силы, успеха, побед, нашего города и нашей команды. Мы приглашаем вас на все наши матчи! Приложим максимум усилий, чтобы побеждать и радовать вас победами», – заявил Тимощук.

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?34275 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Sports
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoАнатолий Тимощук
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Чел взял мяч в штрафной как Шак. КОНКАКАФ ненавидит США. Я выбросил медаль». Защитник американцев Ричардс возмутился судейством в проигранном Мексике финале Кубка КОНКАКАФ
1117 минут назадФото
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
20 минут назадСпецпроект
«Зенит» может обменять Вендела в «Аль-Хилаль» на Малкома, но вероятность этого небольшая («СЭ»)
1830 минут назад
Гонсало из «Реала» получил 10 предложений от клубов Англии, Италии и Испании (El Chiringuito TV)
1638 минут назад
Роднина о драке Смолова: «Нарушили закон – получайте наказание. Почему только на спортсменов-хулиганов обращают внимание? У нас другие в стране не дерутся?»
1150 минут назад
«Реал» официально попросил Ла Лигу перенести матч 1-го тура с «Осасуной» с августа на октябрь – из-за клубного ЧМ
18сегодня, 10:12
Срна о конфликте на Украине: «Надеемся, что все закончится как можно скорее. Пора подписать мирное соглашение»
114сегодня, 10:05
Россия может сыграть товарищеский матч с Катаром в сентябре в Дохе («СЭ»)
5сегодня, 09:49
Агент Доннаруммы о травме Мусиалы: «Несправедливо считать, что он хотел навредить Джамалу. Джиджо очень чувствительный – он ушел, потому что не смог бы справиться со зрелищем»
7сегодня, 09:47
«Фламенго» предлагал 10 млн евро за Барко. «Спартак» не готов отпускать хавбека за такую сумму (Metaratings)
33сегодня, 09:31
Ко всем новостям
Последние новости
Семин о Жерсоне в «Зените»: «Такие игроки нужны РПЛ. Говорили, что за Малкома отдали большие деньги – и они пропали. Оказалось, что на выходе превзошли в два раза»
115 минут назад
«Спартак» в селекции и приобретении футболистов отстает от конкурентов». Писарев о трансферах красно-белых
658 минут назад
Хуан Мата: «МЮ» вернется туда, где ему место, но не знаю, сколько это времени займет. Этот клуб слишком большой и мощный»
5сегодня, 10:20
Черчесов о Сергееве в «Динамо»: «Иван был в моем списке, когда еще играл за «Торпедо». Рад, что его карьера сложилась – значит, мы правильно оценили потенциал»
4сегодня, 09:56
Хименес посвятил Жоте гол в финале Кубка КОНКАКАФ: отпраздновал в стиле Диогу и с его футболкой
2сегодня, 08:58Фото
«Балтика» не смогла вовремя вылететь из Петербурга: «Из-за коллапса в Пулково пришлось задержаться в Северной столице до утра»
4сегодня, 08:42
Гендиректор «Динамо»: «Мы рассчитываем на Карраскаля в сезоне. Нас не устраивает предложение, после отказа ситуация не развивается»
5сегодня, 08:36
Давиде Анчелотти возглавит «Ботафого» и подпишет контракт на два года. Он оставит пост помощника Карло в сборной Бразилии
4сегодня, 08:23
Товарищеский матч. «Акрон» сыграет с тульским «Арсеналом»
сегодня, 07:57
Деку назвал Моуринью лучшим тренером в карьере: «Он был революционером: на тренировках в «Порту» отрабатывались вещи, которые выбивали соперников из колеи»
3сегодня, 07:46