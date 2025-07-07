В Санкт-Петербурге появился арт-объект рядом с Дворцовой площадью, приуроченный к столетию «Зенита»

«Зенит» торжественно открыл арт-объект, посвященный столетию клуба.

Гости церемонии получили возможность принять участие в интерактивной программе и выиграть призы.

В рамках церемонии экс-игрок сине-бело-голубых Анатолий Тимощук поздравил победителей Гран-при «Зенита», который проводился среди участников марафона «Белые ночи». Десять самых быстрых бегунов на дистанции 10 км получили подарки от клуба.

«Сегодня мы торжественно открываем этот арт-объект – как символ силы, успеха, побед, нашего города и нашей команды. Мы приглашаем вас на все наши матчи! Приложим максимум усилий, чтобы побеждать и радовать вас победами», – заявил Тимощук.