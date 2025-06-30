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Пеп о том, как КЧМ скажется на «Ман Сити»: «Он нас уничтожит, мы будем измотаны, возможно – я не знаю. Главная цель на турнире – восстановиться и стать снова конкурентоспособными»

Пеп Гвардиола предположил, как КЧМ скажется на «Ман Сити» в следующем сезоне.

Во вторник «горожане» встретятся с «Аль-Хилалем» в 1/8 финала клубного чемпионата мира. Игра начнется в 04:00 по московскому времени.

«Я стараюсь расслабиться, насладиться проведенным здесь временем, хорошей атмосферой и турниром, в котором мы стараемся победить. Самое главное – восстановиться и найти в себе себя прежних. Это моя главная цель на этом турнире.

Я хочу, чтобы они [игроки] нащупали наш путь – быть снова конкурентоспособными, как восемь лет из последних девяти. Посмотрим, что будет дальше и что произойдет после финала. Мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам Премьер-лига.

Может, в ноябре, декабре или в январе будет катастрофа, мы будем вымотаны, чемпионат мира уничтожит нас. Я не знаю, такое с нами происходит впервые. Увидим, когда вернемся», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
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