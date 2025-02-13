Ругани приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно за вождение в нетрезвом виде, его Maserati Levante Trofeo конфискован. Содержание алкоголя в крови более чем в 3 раза превышало допустимый уровень

Даниэле Ругани приговорен к условному сроку за вождение в нетрезвом виде.

Сегодня суд в Турине вынес вердикт по делу об инциденте, который произошел 21 июля 2023 года. Тогда защитник «Ювентуса », находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление над автомобилем и съехал с дороги, не задев другие транспортные средства.

Прибывшие на место происшествия полицейские проверили футболиста на алкотестере. Результат – 1,56 грамма алкоголя на литр крови – более чем в три раза превышает допустимый уровень. Через несколько минут тест повторили – на этот раз результат составил 1,54.

Ругани приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно, лишили водительских прав и оштрафовали на 2000 евро. Также был конфискован его автомобиль Maserati Levante Trofeo. Итальянец планирует подать апелляцию.

Отмечается, что игрок мог избежать этого приговора, заплатив штраф в размере 5000 евро, как предложил судья предварительного следствия. Однако его не устроило то, что в таком случае его автомобиль был бы конфискован.

В текущем сезоне Даниэле Ругани играет за «Аякс » на правах аренды.