Ругани приговорен к 6 месяцам тюрьмы условно за вождение в нетрезвом виде, его Maserati Levante Trofeo конфискован. Содержание алкоголя в крови более чем в 3 раза превышало допустимый уровень
Сегодня суд в Турине вынес вердикт по делу об инциденте, который произошел 21 июля 2023 года. Тогда защитник «Ювентуса», находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, потерял управление над автомобилем и съехал с дороги, не задев другие транспортные средства.
Прибывшие на место происшествия полицейские проверили футболиста на алкотестере. Результат – 1,56 грамма алкоголя на литр крови – более чем в три раза превышает допустимый уровень. Через несколько минут тест повторили – на этот раз результат составил 1,54.
Ругани приговорили к шести месяцам тюремного заключения условно, лишили водительских прав и оштрафовали на 2000 евро. Также был конфискован его автомобиль Maserati Levante Trofeo. Итальянец планирует подать апелляцию.
Отмечается, что игрок мог избежать этого приговора, заплатив штраф в размере 5000 евро, как предложил судья предварительного следствия. Однако его не устроило то, что в таком случае его автомобиль был бы конфискован.
В текущем сезоне Даниэле Ругани играет за «Аякс» на правах аренды.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий