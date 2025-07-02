«Зенит» отдал Кирша в аренду «Черноморцу»

«Зенит» отдал Илью Кирша в аренду «Черноморцу».

«Илья Кирш – новый защитник «Черноморца».

Наш клуб договорился с ФК «Зенит » об аренде центрального защитника до конца предстоящего сезона. Минувший сезон Илья провел в махачкалинском «Динамо».

Добро пожаловать в город-герой, Илья!» – говорится в сообщении новороссийского клуба.

В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за «Динамо» Махачкала 7 матчей в рамках РПЛ и FONBET Кубка России, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 20-летнего игрока доступна по ссылке .

Изображение: t.me/fcchernomorets_nvrsk