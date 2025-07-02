«Зенит» отдал Кирша в аренду «Черноморцу»
«Зенит» отдал Илью Кирша в аренду «Черноморцу».
«Илья Кирш – новый защитник «Черноморца».
Наш клуб договорился с ФК «Зенит» об аренде центрального защитника до конца предстоящего сезона. Минувший сезон Илья провел в махачкалинском «Динамо».
Добро пожаловать в город-герой, Илья!» – говорится в сообщении новороссийского клуба.
В прошлом сезоне центральный защитник сыграл за «Динамо» Махачкала 7 матчей в рамках РПЛ и FONBET Кубка России, не отметившись результативными действиями. Подробная статистика 20-летнего игрока доступна по ссылке.
Изображение: t.me/fcchernomorets_nvrsk
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Черноморца»
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