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«Анжи»: «Удивлены недопуском к Кубку. У нашего клуба богатая история в турнире, два финала. Хотелось бы понимать, почему РФС нас не включил»

«Анжи» недоволен пропуском розыгрыша FONBET Кубка России.

«Футбольный клуб «Анжи» удивлен решением Российского футбольного союза о недопуске нашей команды к розыгрышу Кубка России по футболу сезона-2025/26.

25 апреля в ответ на запрос межрегиональной организации наш клуб предоставил всю необходимую информацию о соответствии клуба требованиям регламента Кубка.

Всего от зоны ЮФО/СКФО пожелание участвовать в Кубке выразило 4 любительских коллектива: ФК «ПСК», ФК «Спартак-Анапа», ФК «Искра» и ФК «Анжи». Ни один из этих клубов не соответствует критериям попадания в турнир по спортивному принципу (победители и призеры Кубка ЮФО/СКФО 2023 года, либо чемпионата ЮФО/СКФО 2024-го). Исходя из этого, все 4 клуба имеют равные шансы на допуск (или недопуск) к турниру при соответствии клубов требованиям регламента.

В дальнейшем ответа на нашу заявку и запроса необходимых документов от МРО или РФС к нам не поступало. Однако вчера по итогам жеребьевки оказалось, что к Кубку России от нашего МРО из любительских клубов допущен только ФК «ПСК».

Мы не сомневаемся в том, что клуб из станицы Динская способен достойно представить свой населенный пункт в турнире. О том, что это крепкий коллектив, говорит и их турнирное положение в Третьей лиге: команда по итогам большей части чемпионата уверенно лидирует в своей группе, как и ФК «Анжи» – в своей.

Но хотелось бы понимать, на основании чего РФС принял решение не включать ФК «Анжи» в список участников турнира.

Наш клуб имеет богатую историю участия в Кубке России, дважды участвовал в финальных матчах соревнования. Учитывая, что, согласно регламенту, от одного МРО возможен допуск двух любительских клубов, просим рассмотреть возможность добавить футбольный клуб «Анжи» в список участников FONBET Кубка России по футболу в сезоне-2025/26», – говорится в заявлении.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Анжи»
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