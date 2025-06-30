Черчесов о жеребьевке Кубка: «У недовольных читается подозрение в манипуляциях. Вытащили шар, не тот – тянем снова? Абсурд! Если трансляция не упомянута в регламенте, к РФС вопросов нет»

Станислав Черчесов высказался о недовольстве клубов жеребьевкой Кубка России.

Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки Фонбет Кубка России. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты .

«Не знаю, упомянута ли в регламенте обязательная прямая трансляция жеребьевки Кубка России и присутствие клубов. Если нет, то непонятно, в чем можно упрекать РФС.

У высказавших недовольство между строк можно прочесть подозрение в каких-то манипуляциях. Как вы себе это представляете? Вытащили шар, оказался не тот – положили обратно и тянем снова? Но в процедуре участвует много людей – от представителей РФС и легенд футбола до технических специалистов, ведется запись. Как это возможно? Абсурд!

Еще раз повторюсь: не знаю досконально регламента турнира, но, если в нем не оговорена обязательная трансляция жеребьевки, то вопросов к РФС быть не может», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Динамо» злится, что жеребьевку Кубка показали в записи – в РФС оскорблены. Откуда скандал на ровном месте?