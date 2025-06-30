  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о жеребьевке Кубка: «У недовольных читается подозрение в манипуляциях. Вытащили шар, не тот – тянем снова? Абсурд! Если трансляция не упомянута в регламенте, к РФС вопросов нет»
10

Черчесов о жеребьевке Кубка: «У недовольных читается подозрение в манипуляциях. Вытащили шар, не тот – тянем снова? Абсурд! Если трансляция не упомянута в регламенте, к РФС вопросов нет»

Станислав Черчесов высказался о недовольстве клубов жеребьевкой Кубка России.

Ранее московское «Динамо» сделало официальное заявление с критикой непрозрачности жеребьевки Фонбет Кубка России. Сообщалось, что она была показана в записи и в ней не приняли участие представители клубов. Сразу несколько клубов планируют опротестовать результаты

«Не знаю, упомянута ли в регламенте обязательная прямая трансляция жеребьевки Кубка России и присутствие клубов. Если нет, то непонятно, в чем можно упрекать РФС.

У высказавших недовольство между строк можно прочесть подозрение в каких-то манипуляциях. Как вы себе это представляете? Вытащили шар, оказался не тот – положили обратно и тянем снова? Но в процедуре участвует много людей – от представителей РФС и легенд футбола до технических специалистов, ведется запись. Как это возможно? Абсурд!

Еще раз повторюсь: не знаю досконально регламента турнира, но, если в нем не оговорена обязательная трансляция жеребьевки, то вопросов к РФС быть не может», – сказал бывший главный тренер сборной России.

«Динамо» злится, что жеребьевку Кубка показали в записи – в РФС оскорблены. Откуда скандал на ровном месте?

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСтанислав Черчесов
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Ростова» о жеребьевке Кубка: «Разочарованы – вместо популяризации турнира получили недоверие и негативные высказывания. Также не пошли навстречу клубам со сложной логистикой»
17сегодня, 08:42
Ананко о жеребьевке Кубка: «Все прошло честно и с первого раза, могу заверить. Слабо представляю, почему возникли вопросы»
10вчера, 21:58
РФС о жеребьевке Кубка: «Обвинения в манипуляциях оскорбительны и противоречат здравому смыслу. Присутствие клубов не обязательно по регламенту»
77вчера, 16:02
Главные новости
Златан о 0:4 «Интера» Месси от «ПСЖ»: «Проиграл не Лионель, а команда – он играл со статуями, а не с партнерами. В любом большом клубе вы бы увидели настоящего льва»
1518 минут назад
Батраков о хейте: «Сейчас у каждого футболиста хейтеры есть, даже у Ямаля. Что-то по поводу прически писали – меня это вообще не интересует»
1228 минут назад
Булыкин против медийных клубов в Кубке России: «Тогда из ЛФЛ, мини-футбола тоже можно прийти.  Сомнительная популяризация – то, что творится в Медиалиге, вряд ли будет чем-то полезно»
436 минут назад
Пеп о критике КЧМ Клоппом: «Уважаю Юргена и готов поддержать его аргументы, но тренеры не организуют турниры. Многие клубы жалуются, потому что их здесь нет – иначе им бы понравилось»
3547 минут назад
Стоичков о критике КЧМ Клоппом: «Когда «Ливерпуль» играл и получал деньги, никто не жаловался. Он слегка зол, что «Зальцбург» больше не участвует, возможно»
656 минут назад
Жерсон сообщил партнерам по «Фламенго» о переходе в «Зенит». Полузащитник дал согласие на трансфер перед матчем с «Баварией» на КЧМ (Legalbet)
63сегодня, 10:56
Переговоры «Барсы» с Уильямсом зашли в тупик. Вингер «Атлетика» хочет прописать гарантии своей регистрации в контракте, каталонцы недовольны его позицией (Mundo Deportivo)
58сегодня, 10:46
Фитнес-тренер Погба: «Тело Поля трансформировалось, пресс стал бетонным – невероятный прогресс. В нем видны черты игрока, которого мы видели все эти годы – ему просто нужно время»
12сегодня, 10:29
Александр Мостовой: «Могу сопоставить себя с Ларионовым по легендарности для нашего спорта, культовый игрок. Меня в футболе называли Царем, а его в хоккее – Профессором»
71сегодня, 10:10
Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Интер» сыграет с «Флуминенсе», «Ман Сити» против «Аль-Хилаля» Малкома
1240сегодня, 10:05
Ко всем новостям
Последние новости
Киву о том, что матч с «Флуминенсе» могут отложить из-за погоды: «Надеюсь, решение примут до игры, должна появиться ответственность. К матчу нужно готовиться: правильно питаться, пить в точное время»
16 минут назад
Спортивный директор «Милана» о Модриче: «В прошлогодней команде не было четкого лидерства. Составу нужен игрок такого калибра, он важная фигура в футболе и хочет соревноваться»
222 минуты назад
«Атлетико» объявил об уходе Рейнилду и Аспиликуэты
35 минут назад
«Штутгарт» не требует 100 млн евро за Вольтемаде. У клуба отличные отношения с «Баварией» (Флориан Плеттенберг)
7сегодня, 11:12
Мангаш не перейдет в «Спортинг». Главный тренер Боржеш не запрашивал трансфер защитника «Спартака» («СЭ»)
5сегодня, 10:58
Трансфер Джикии в «Антальяспор» оформят после 15 июля. Клуб ждет снятия трансферного бана ФИФА из-за задолженности перед бывшими игроками
1сегодня, 10:44
Дзюба о лучших игроках сезона РПЛ: «Агкацев – 1-й, Сперцян – 2-й, Кордоба – 3-й. Заслуженно, больше некого выделить»
4сегодня, 10:22
УЕФА отложил рассмотрение дела об участии «Кристал Пэлас» в ЛЕ до решения по апелляции «Лиона» на исключение из Лиги 1
2сегодня, 10:16
Этьен Это′О об отце: «Он всегда был очень голоден и жаждал доказать, что люди ошибаются на его счет. Мне не хватало этого голода, но теперь я горю желанием проявить себя»
1сегодня, 10:00
Филипе Луис о Симеоне: «Он лучший тренер в истории «Атлетико», который вдохновил игроков пойти по его стопам. Моя цель – однажды работать в Европе на самом высоком уровне»
8сегодня, 09:39