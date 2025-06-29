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  • Петер Шмейхель – лучший вратарь в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Чех – 2-й, ван дер Сар – 3-й, Алиссон – 5-й, Де Хеа – 6-й, Рейна – 15-й, Куртуа – 17-й
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Петер Шмейхель – лучший вратарь в истории АПЛ по версии GiveMeSport. Чех – 2-й, ван дер Сар – 3-й, Алиссон – 5-й, Де Хеа – 6-й, Рейна – 15-й, Куртуа – 17-й

Петер Шмейхель возглавил список лучших вратарей АПЛ по версии GiveMeSport.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» занял первое место в двадцатке сильнейших голкиперов. Рейтинг был составлен с учетом таких факторов, как важность для команды, умение отражать удары и время реакции, способность проявлять себя в важных матчах и начинать атаки, завоеванные награды.

В топ-20 вошли:

1. Петер Шмейхель.

2. Петр Чех.

3. Эдвин ван дер Сар.

4. Дэвид Симэн.

5. Алиссон.

6. Давид Де Хеа.

7. Эдерсон.

8. Йенс Леманн.

9. Шэй Гивен.

10. Брэд Фридель.

11. Джо Харт.

12. Дэвид Джеймс.

13. Невилл Саутолл.

14. Уго Льорис.

15. Хосе Рейна.

16. Найджел Мартин.

17. Тибо Куртуа.

18. Тим Ховард.

19. Марк Шварцер.

20. Каспер Шмейхель.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
рейтинги
logoпремьер-лига Англия
logoБрэд Фридель
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logoЭдерсон
logoМидлсбро
logoДжо Харт
logoТоттенхэм
logoКаспер Шмейхель
logoУго Льорис
logoЛидс
logoЭдвин ван дер Сар
logoЛиверпуль
logoДавид Де Хеа
Невилл Саутолл
logoТим Ховард
logoХосе Рейна
logoПетр Чех
logoАлиссон
logoМанчестер Юнайтед
logoЭвертон
logoМарк Шварцер
logoШэй Гивен
logoТибо Куртуа
logoДэвид Симэн
logoПетер Шмейхель
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