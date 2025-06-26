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«Валенсия» получила 322 млн евро для завершения строительства «Ноу Месталья». 237 млн – облигации на 28 лет, 85 млн – 5-летний заем

«Валенсия» получила 322 млн евро на завершение строительства нового стадиона.

Напомним, стадион «Ноу Месталья» начали строить в 2007 году. Основную бетонную конструкцию успели возвести до 2009 года, но потом работы остановили из-за финансовых сложностей. В январе 2025 года стало известно, что клуб возобновляет строительство стадиона.

«Футбольный клуб «Валенсия» успешно обеспечил полное финансирование «Ноу Местальи» – самого значимого неспортивного проекта в истории клуба.

Стадион «Ноу Месталья», открытие которого запланировано на 2027 год, станет мировым эталоном для современных стадионных разработок. Ультрасовременный стадион будет способствовать росту футбольного клуба «Валенсия» и откроет новые долгосрочные устойчивые источники дохода, которые укрепят влияние и конкурентоспособность клуба на десятилетия вперед.

Этот новый стадион был спроектирован на примере ведущих мировых многофункциональных площадок и, как ожидается, увеличит доход, который в настоящее время приносит старый стадион «Месталья». «Ноу Месталья» станет эпицентром спорта, отдыха и развлечений в городе и во всем регионе Валенсия.

Построенный в соответствии с высшей классификацией стадионов ФИФА, с более чем 70 000 мест, почти 10% из которых будут местами для приема гостей, он превратит каждый матч или мероприятие в первоклассный опыт. Широкий выбор ресторанов, мест отдыха и проведения мероприятий превратит «Ноу Месталья» в круглогодичное развлекательное заведение, что, в свою очередь, значительно увеличит экономический потенциал.

В последние месяцы клуб работал над сложной, крупномасштабной финансовой структурой на общую сумму 322 миллиона евро. Это одна из самых значительных финансовых сделок, когда-либо совершенных профессиональным футбольным клубом в Испании и во всей Европе, как с точки зрения масштаба, основных положений и условий, так и общей значимости.

Сделка по непогашенной задолженности структурирована следующим образом: выпуск облигаций со сроком погашения 28 лет на сумму 237 млн ​​евро и получение 5-летнего заема на сумму 85 млн евро. Краткосрочный кредит будет погашен за счет выручки от продажи земли, на которой стоит старый стадион, после завершения строительства нового стадиона», – говорится в сообщении «Валенсии».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Валенсии»
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