Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать в Европу год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»
Дмитрий Булыкин считает, что Эдуард Сперцян готов играть в европейском клубе.
«Лично я считаю, что Сперцян пересидел в РПЛ, ему нужно было уезжать в Европу еще один-два года назад. Но, видимо, в «Краснодаре» его попросили остаться, чтобы завоевать титул.
Получилась красивая история. Теперь ему точно стоит покинуть клуб, Эдуард – уже зрелый игрок и может заиграть практически в любом европейском чемпионате», – сказал бывший форвард сборной России.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости