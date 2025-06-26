Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать в Европу год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»

Дмитрий Булыкин считает, что Эдуард Сперцян готов играть в европейском клубе.

«Лично я считаю, что Сперцян пересидел в РПЛ , ему нужно было уезжать в Европу еще один-два года назад. Но, видимо, в «Краснодаре » его попросили остаться, чтобы завоевать титул.

Получилась красивая история. Теперь ему точно стоит покинуть клуб, Эдуард – уже зрелый игрок и может заиграть практически в любом европейском чемпионате», – сказал бывший форвард сборной России.