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  • Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать в Европу год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»
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Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать в Европу год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»

Дмитрий Булыкин считает, что Эдуард Сперцян готов играть в европейском клубе.

«Лично я считаю, что Сперцян пересидел в РПЛ, ему нужно было уезжать в Европу еще один-два года назад. Но, видимо, в «Краснодаре» его попросили остаться, чтобы завоевать титул.

Получилась красивая история. Теперь ему точно стоит покинуть клуб, Эдуард – уже зрелый игрок и может заиграть практически в любом европейском чемпионате», – сказал бывший форвард сборной России.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoДмитрий Булыкин
logoпремьер-лига Россия
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