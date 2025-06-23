«Кристал Пэлас» бесплатно подписал вратаря ПСВ Бенитеса
Вальтер Бенитес стал игроком «Кристал Пэлас».
Английский клуб объявил о подписании 32-летнего вратаря. Он присоединится к «орлам» в июле – после истечения срока действия контракта с ПСВ.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов аргентинец провел 34 матча, пропустил 39 голов и 10 раз сыграл на ноль.
На счету Бенитеса одна игра за сборную Аргентины.
Фото: cpfc.co.uk
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Кристал Пэлас»
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