«Кристал Пэлас» бесплатно подписал вратаря ПСВ Бенитеса

Вальтер Бенитес стал игроком «Кристал Пэлас».

Английский клуб объявил о подписании 32-летнего вратаря. Он присоединится к «орлам» в июле – после истечения срока действия контракта с ПСВ .

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов аргентинец провел 34 матча, пропустил 39 голов и 10 раз сыграл на ноль.

На счету Бенитеса одна игра за сборную Аргентины.

Фото: cpfc.co.uk