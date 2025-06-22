Игрок «Дружбы» Абдуллаев заработал пенальти после прохода со своей половины в матче с «Севастополем». Реализовал сам Гаджимурад

Гаджимурад Абдуллаев эффектно заработал пенальти в матче Leon Второй лиги Б.

«Дружба» уступила «Севастополю» в 15-м туре группы 1 соревнования (1:2), единственный гол клуба из Майкопа на счету Абдуллаева. На 79-й минуте нападающий подхватил мяч на своей половине и прошел с ним до чужих ворот, после чего игрок соперника нарушил на нем правила. Главный судья назначил пенальти – сам же Гаджимурад реализовал.

После 15 туров «Севастополь» идет 5-м во Второй лиге Б, «Дружба» находится на 10-й строчке. В следующем матче севастопольцы 25 июня примут «Холдинг», клуб из Майкопа сыграет дома с «Сочи-2».