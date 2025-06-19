Гафин о Карпине: «У него порядка 150 матчей в красно-белых цветах и более 500 – в бело-голубых, дискомфорта не будет. Все прекрасно понимают, что «Динамо» необходим трофей»

В «Динамо» заявили, что у Валерия Карпина не будет дискомфорта от клубных цветов.

56-летний специалист занял пост главного тренера бело-голубых на прошлой неделе, подписав контракт на три года.

– Было недовольство болельщиков, которое транслировал помещик Шпрыгин – чтобы тренера красно-белых кровей в клубе не было. Было ли обсуждение с частью сообщества болельщиков, желающих видеть специалиста бело-голубого духа? Недовольство усилится, когда болельщики углядят, что Карпин позволяет себе топтать траву в Новогорске в бутсах, на которых нанесен красный цвет.

– В одном из тг-каналов прочитал, что у Карпина порядка 150 матчей в красно-белых цветах, и более 500 – в бело-голубых цветах клубов, за которые он выступал. Поэтому дискомфорта от динамовских цветов у него точно не будет.

– Можем ли мы трактовать слова Карпина о том, что в Испании в бело-голубом он провел больше времени, чем в России в красном-белом, как отречение его от фирменных цветов «Спартака»?

– Думаю это просто констатация факта. Валерий Георгиевич же играл в Испании в соответствующих цветах и клубах? Играл.

– Перед Личкой клуб ставил задачу быть в тройке в первый же сезон работы в команде. Какую задачу клуб ставит Карпину?

– В ближайшее время проведем совет директоров и определим задачи. Но все прекрасно понимают, что «Динамо» необходим трофей, – сказал председатель совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин .