Килколли из «Окленд Сити» про 0:10 от Баварии: «Сыграть против одной из лучших команд мира – невероятный вызов. У нас опускались руки по мере того, как мы пропускали голы»
Ангус Килколли прокомментировал крупное поражение от «Баварии».
«Окленд Сити», представляющий Новую Зеландию, проиграл «Баварии» (0:10) в матче клубного чемпионата мира.
«Сыграть против одной из лучших команд мира – это невероятный вызов.
Думаю, у нас опускались руки по мере того, как мы пропускали голы – и из-за этого нам пришлось еще сложнее.
Мы изо всех сил старались сдержать их», – сказал нападающий «Окленд Сити» Ангус Килколли.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: FOX Sports
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