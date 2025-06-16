Килколли из «Окленд Сити» про 0:10 от Баварии: «Сыграть против одной из лучших команд мира – невероятный вызов. У нас опускались руки по мере того, как мы пропускали голы»

Ангус Килколли прокомментировал крупное поражение от «Баварии».

«Окленд Сити », представляющий Новую Зеландию, проиграл «Баварии» (0:10) в матче клубного чемпионата мира.

«Сыграть против одной из лучших команд мира – это невероятный вызов.

Думаю, у нас опускались руки по мере того, как мы пропускали голы – и из-за этого нам пришлось еще сложнее.

Мы изо всех сил старались сдержать их», – сказал нападающий «Окленд Сити» Ангус Килколли.

10:0 – «Бавария» издевалась над «Оклендом». Закинули десятку вполноги