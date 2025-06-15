Мусиала набрал 18 очков за хет-трик и заработанный пенальти с «Окленд Сити». У Мюллера и Олисе – по 17

«Бавария» разгромила «Окленд Сити» в 1-м туре клубного чемпионата мира (10:0).

Джамал Мусиала вышел на замену на 61-й минуте и забил 3 мяча, один из которых – с пенальти, который он сам заработал. Всего за матч полузащитник «Баварии» набрал 18 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+1 за игру, +15 за голы, +2 за заработанный пенальти). Его выбрали всего 2 игрока (0,05%).

По 17 очков набрали полузащитники Томас Мюллер (за 2+1) и Майкл Олисе (за 2+2). Они есть в 2,5% и 27,7% команд соответственно.

15 очков набрал защитник Саша Боэ , у него 1+1. Его выбрали 29 фэнтези-менеджеров (0,7%).

У Кингсли Комана 14 очков, полузащитник сделал 2+1. С ним в команде играют 2,2% игроков.

Харри Кейн отыграл 61 минуту, не отметился результативными действиями и был заменен. У нападающего «Баварии» всего 2 фэнтези-очка, он – 2-й по популярности в фэнтези КЧМ (53,04%) после Килиана Мбаппе (54,90%). Перед стартом турнира вероятность гола Кейна против «Окленд Сити » составляла 76%.

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