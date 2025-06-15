Бекхэм о посвящении в рыцари: «Это огромная честь, но я разделил ее с семьей. Очень эмоциональный момент»
Дэвид Бекхэм высказался о посвящении в рыцари.
В пятницу бывший полузащитник сборной Англии был удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность. Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».
«Должен признать, это была эмоциональная неделя. Как для меня, так и для моей семьи. Это, безусловно, нечто особенное.
Это огромная честь, но я разделил ее со своей семьей, и это был очень эмоциональный момент», – сказал Бекхэм в интервью DAZN.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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