Бекхэм о посвящении в рыцари: «Это огромная честь, но я разделил ее с семьей. Очень эмоциональный момент»

Дэвид Бекхэм высказался о посвящении в рыцари.

В пятницу бывший полузащитник сборной Англии был удостоен рыцарского звания за свою карьеру футболиста и благотворительную деятельность. Теперь Дэвид получит право на титулование «сэр», а его жена Виктория – на титулование «леди».

«Должен признать, это была эмоциональная неделя. Как для меня, так и для моей семьи. Это, безусловно, нечто особенное.

Это огромная честь, но я разделил ее со своей семьей, и это был очень эмоциональный момент», – сказал Бекхэм в интервью DAZN.