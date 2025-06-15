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«Торпедо» объявило об уходе Ботнаря. Вратарь дважды выходил с клубом в РПЛ

Виталий Ботнарь покинул «Торпедо».

Московский клуб объявил об уходе 24-летнего голкипера.

Ботнарь выступал за «Торпедо» с февраля 2020 по июнь 2023 года и вернулся в клуб в феврале 2024-го. Всего вратарь провел в составе черно-белых 89 матчей и дважды выходил с клубом из Мелбет Первой лиги в Мир РПЛ – в сезонах-2021/22 и 2024/25.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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