«Торпедо» объявило об уходе Ботнаря. Вратарь дважды выходил с клубом в РПЛ

Виталий Ботнарь покинул «Торпедо».

Московский клуб объявил об уходе 24-летнего голкипера.

Ботнарь выступал за «Торпедо » с февраля 2020 по июнь 2023 года и вернулся в клуб в феврале 2024-го. Всего вратарь провел в составе черно-белых 89 матчей и дважды выходил с клубом из Мелбет Первой лиги в Мир РПЛ – в сезонах-2021/22 и 2024/25.