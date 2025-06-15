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  • «Мы уважаем «Интер Майами» и их именитых игроков, но могли бы забить 3-4 гола в 1-м тайме и закончить игру». Форвард «Аль-Ахли» Абу Али о матче открытия КЧМ
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«Мы уважаем «Интер Майами» и их именитых игроков, но могли бы забить 3-4 гола в 1-м тайме и закончить игру». Форвард «Аль-Ахли» Абу Али о матче открытия КЧМ

Вессам Абу Али считает, что «Аль-Ахли» превзошел «Интер Майами» в 1-м матче КЧМ.

Американский и египетский клубы сыграли вничью (0:0) в матче открытия клубного чемпионата мира. 

«Я разочарован результатом. Мы могли бы набрать три очка.

Мы уважаем «Интер Майами» и их именитых игроков, но мы могли бы закончить игру в первом тайме, забив три или четыре гола», –  сказал нападающий «Аль-Ахли».

Маскерано про 0:0 с «Аль-Ахли»: «Я доволен игрой. В первом тайме «Интер Майами» допустил несколько потерь, во втором мы были гораздо лучше и могли выиграть»

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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