«Мы уважаем «Интер Майами» и их именитых игроков, но могли бы забить 3-4 гола в 1-м тайме и закончить игру». Форвард «Аль-Ахли» Абу Али о матче открытия КЧМ

Вессам Абу Али считает, что «Аль-Ахли» превзошел «Интер Майами» в 1-м матче КЧМ.

Американский и египетский клубы сыграли вничью (0:0) в матче открытия клубного чемпионата мира.

«Я разочарован результатом. Мы могли бы набрать три очка.

Мы уважаем «Интер Майами » и их именитых игроков, но мы могли бы закончить игру в первом тайме, забив три или четыре гола», – сказал нападающий «Аль-Ахли».

Маскерано про 0:0 с «Аль-Ахли»: «Я доволен игрой. В первом тайме «Интер Майами» допустил несколько потерь, во втором мы были гораздо лучше и могли выиграть»