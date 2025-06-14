Никита Баженов: «Я бы ускорил штрафные, мне не нравится, когда судьи долго записывают, кому дали желтую. Эти паузы подбешивают, секунд 30 игры пропадают»
Никита Баженов рассказал, что бы изменил в футболе.
«Если мы выступаем за динамичность и скорость игры, то я бы ускорил штрафные. Мне очень не нравится, когда судьи долго записывают, кому дали желтую карточку.
Если есть травма – пауза. Но если фол – карточку потом, я хочу видеть быструю атаку команды. Вы посмотрите, сколько времени теряется на этих записях. Секунд 30 игры пропадают.
В эпоху ВАР можно экономить на этом время. Там в специальной комнате записали и в ухо судье передали. Потом арбитр где-то ему может показать.
Атаку прерывают, темп игры теряется. А команда может начать быстрый ввод мяча и забить гол. Вот такие мелочи на самом деле необходимы. Меня эти паузы подбешивают», – сказал бывший нападающий «Спартака».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
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