«Торпедо» подпишет форварда «Силекса» Ади Алича на 3 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро (Sport24)
«Торпедо» подпишет боснийского форварда Ади Алича.
23-летний игрок перейдет в московский клуб из македонского «Силекса» за 200 тысяч евро, как сообщает Sport24.
Алич проходит медосмотр и подпишет контракт с вернувшимся в РПЛ «Торпедо» на три года.
В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sport24.ru
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