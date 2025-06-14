«Торпедо» подпишет форварда «Силекса» Ади Алича на 3 года. Сумма трансфера – 200 тысяч евро (Sport24)

«Торпедо» подпишет боснийского форварда Ади Алича.

23-летний игрок перейдет в московский клуб из македонского «Силекса » за 200 тысяч евро, как сообщает Sport24.

Алич проходит медосмотр и подпишет контракт с вернувшимся в РПЛ «Торпедо» на три года.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, в которых забил 12 мячей и отдал 3 голевые передачи.