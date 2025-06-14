Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Шэньчжэнем», начало в 14:35. Спортс’’ покажет матч в прямом эфире
«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Шэньчжэнем» в 14-м туре Суперлиги Китая.
Спортс’’ покажет матч в прямом эфире, прокомментируют Артем Терентьев и Вадим Лукомский.
После 14 туров чемпионата «Шанхай» Слуцкого лидирует, у команды российского специалиста три разгромных победы подряд. «Шэньчжэнь» идет 14-м.
Суперлига. 14 тур
14 июня 11:35, Shenzhen City Stadium
Не начался
Чего добьется Карпин в «Динамо»?6473 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости