«Интер» намерен подписать Бонни из «Пармы». Контракт с 21-летним форвардом уже согласован (Николо Скира)

«Интер» планирует подписать Анж-Йоана Бонни из «Пармы».

По информации инсайдера Николо Скиры, нападающий близок к трансферу в миланский клуб.

21-летний игрок рассматривается как главная цель в качестве подмены Маркусу Тюраму .

Французский форвард уже согласовал личные условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.

В минувшем сезоне Бонни провел 37 матчей в Серии А, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь .