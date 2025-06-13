«Интер» намерен подписать Бонни из «Пармы». Контракт с 21-летним форвардом уже согласован (Николо Скира)
«Интер» планирует подписать Анж-Йоана Бонни из «Пармы».
По информации инсайдера Николо Скиры, нападающий близок к трансферу в миланский клуб.
21-летний игрок рассматривается как главная цель в качестве подмены Маркусу Тюраму.
Французский форвард уже согласовал личные условия контракта. Соглашение будет рассчитано до 2030 года.
В минувшем сезоне Бонни провел 37 матчей в Серии А, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26358 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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