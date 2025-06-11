Игор Тудор может остаться в «Ювентусе» еще на два года.

Ранее генеральный директор туринского клуба Дамьен Комолли сообщил , что хорват продолжит тренировать «бьянконери» в следующем сезоне.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус » работает над продлением контракта с Тудором до 2027 года. В среду агент тренера Антони Серич прибудет в Турин, чтобы окончательно уладить этот вопрос.

Тудор возглавил «Юве» в марте этого года. Под его руководством команда провела 9 матчей, одержав пять побед, трижды сыграв вничью и потерпев одно поражение.