Экс-тренер «Сосьедада» Альгуасиль близок к назначению в «Аль-Шабаб». Саудовцы сделали ему выгодное предложение

Иманоль Альгуасиль близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии.

53-летний специалист, ранее тренировавший «Реал Сосьедад », должен стать главным тренером «Аль-Шабаба ».

Саудовский клуб представил тренеру очень выгодное экономическое предложение и проект, который после встречи с руководителями клуба убедил его больше, чем другие альтернативные варианты, среди которых была «Севилья ».

Иманоль Альгуасиль тренировал «Реал Сосьедад» с декабря 2018 года и покинул клуб после прошедшего сезона.

«Аль-Шабаб» расположился на шестой позиции в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии.