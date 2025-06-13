Экс-тренер «Сосьедада» Альгуасиль близок к назначению в «Аль-Шабаб». Саудовцы сделали ему выгодное предложение
Иманоль Альгуасиль близок к назначению в клуб из Саудовской Аравии.
53-летний специалист, ранее тренировавший «Реал Сосьедад», должен стать главным тренером «Аль-Шабаба».
Саудовский клуб представил тренеру очень выгодное экономическое предложение и проект, который после встречи с руководителями клуба убедил его больше, чем другие альтернативные варианты, среди которых была «Севилья».
Иманоль Альгуасиль тренировал «Реал Сосьедад» с декабря 2018 года и покинул клуб после прошедшего сезона.
«Аль-Шабаб» расположился на шестой позиции в прошлом сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Mundo Deportivo
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