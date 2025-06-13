Евро-2025 (U19). Групповой этап. Испания сыграет с Данией, Румыния – с Черногорией, Германия встретится с Нидерландами в субботу, Англия – с Норвегией
В Румынии стартует чемпионат Европы-2025 для игроков не старше 19 лет.
В 1-м туре группового этапа в пятницу Испания сыграет с Данией, Румыния встретится с Черногорией.
В субботу Англия проведет матч с Норвегией, Германия будет противостоять Нидерландам.
Групповой этап
1-й тур
13 июня 15:00, Superbet Arena-Giulești
Не начался
13 июня 18:00, Stadionul Arcul de Triumf
Не начался
14 июня 14:00, Илие Оанэ
Не начался
14 июня 17:00, стадион Ангела Йорданеску
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?25043 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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