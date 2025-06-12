«Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы в сборной была конкуренция по 60 игроков. У нас огромная страна, а доходят до вершины единицы». Бояринцев о футболе в России
Денис Бояринцев порассуждал о мерах создания конкуренции в российском футболе.
«Я за то, чтобы продвигалась наша тренерская школа, чтобы был не один и не два специалиста.
Чтобы не набирали еле-еле в сборную России один состав из 20 человек, а чтобы была конкуренция по 60 футболистов.
У нас огромная страна, столько людей занимается футболом, а доходят до вершины единицы. Это проблема», – заявил главный тренер «Ротора».
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
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