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Бояринцев о российском футболе: «Если тренеры одинаковые по спортивным качествам, нет смысла брать иностранца. Преимущественно предпочитают доверять именно легионерам»

Денис Бояринцев поделился мыслями относительно уровня РПЛ.

– Многие эксперты говорят, что уровень РПЛ сильно упал. На ваш взгляд, это действительно так по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад?

– Я бы не был таким категоричным. На самом деле и сейчас, и в наше время, появилось немало талантливой молодежи.

То же самое касается и легионеров. Если брать Барко в «Спартаке», это это реально мощное усиление. Сопоставимый по уровню с Алексом, к примеру, Веллитоном, Неманьей Видичем.

Единственное, мне кажется, что раньше легионеры в среднем были значительно более качественные, потому что сейчас можно назвать одного-двух топовых игроков из-за рубежа в командах.

А в целом уровень игры…Так и футбол за 10 лет сильно изменился. Но я бы не сказал, что прям все плохо.

Даже в какой-то степени хорошо, что поменьше легионеров стало приезжать и занимать места наших ребят. Появился сейчас Батраков тот же. Это только плюс нашим академиям, которые дают шансы выпускникам. 

– Тренеров-легионеров также остается немало в нашем футболе.

– Это действительно так, причем они преимущественно предпочитают доверять именно иностранцам, даже если по уровню он равен российскому футболисту.

Хотя мое мнение заключается в том, что если они одинаковые по качествам спортивным, то нет смысла иностранца брать на такую позицию.

Возвращаясь к теме самого футбола, то дерби, к примеру, как были интересными, так и остались.

Не могу сказать, что я вижу колоссальную разницу. Опять же в мое время да, легионеры в общем и целом были посильнее, а в остальном плюс-минус, – сказал главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДенис Бояринцев
logoРотор
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
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