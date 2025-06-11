Мартинес о претендентах на «Золотой мяч»: «Витинья и Мендеш превосходят остальных. Я думал, что идеальных игроков не бывает, но Нуну близок к этому. Лучший левый защитник, которого я видел»

Роберто Мартинес рассказал, кого считает главными претендентами на «Золотой мяч».

«Три кандидата на завоевание «Золотого мяча»? Вы просите назвать троих... Я бы сказал, что Витинья и Нуну Мендеш сильно превосходят остальных с точки зрения того, чего они добились с клубом и их профиля.

Витинья – игрок, которых мы привыкли видеть в Испании, именно Иньеста и Хави открыли эту новую позицию на поле. У Витиньи еще есть черты игрока Премьер-лиги, он сильнее физически, ему нравится вступать в единоборства и он грамотно действует на стандартных положениях.

А Нуну Мендеш – и это нормально, что я это говорю, потому что это все равно, что отец говорит о своем сыне, – лучший левый защитник, которого я когда-либо видел. Он хорош в ситуациях один в один, в воздухе, на фланге, в центре, он очень быстр, он отлично завершает атаки, у него качественный пас. Я думал, что идеальных игроков не бывает, но Нуну Мендеш очень близок к этому», – сказал главный тренер сборной Португалии в эфире El Partidazo de COPE.