Личка не рассматривает варианты в РПЛ. Тренер хочет работать в Европе, чтобы быть ближе к семье («Матч ТВ»)

Марцел Личка не рассматривает вариант с работой в России.

По информации «Матч ТВ », бывший главный тренер «Динамо» планирует работать в европейских лигах, потому что хочет быть ближе к семье.

«Марцел сейчас в Праге, проводит время с близкими ему людьми. Он хочет тренировать поближе к дому, чтобы находиться рядом с семьей. Из России к нему есть интерес, но этот вариант им не рассматривается», – сообщил источник.

Чешский специалист возглавлял «Динамо» с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Оренбурге».