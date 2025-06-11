Личка не рассматривает варианты в РПЛ. Тренер хочет работать в Европе, чтобы быть ближе к семье («Матч ТВ»)
Марцел Личка не рассматривает вариант с работой в России.
По информации «Матч ТВ», бывший главный тренер «Динамо» планирует работать в европейских лигах, потому что хочет быть ближе к семье.
«Марцел сейчас в Праге, проводит время с близкими ему людьми. Он хочет тренировать поближе к дому, чтобы находиться рядом с семьей. Из России к нему есть интерес, но этот вариант им не рассматривается», – сообщил источник.
Чешский специалист возглавлял «Динамо» с 2023 по 2025 год. Ранее он работал в «Оренбурге».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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