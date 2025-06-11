«Динамо» и «Фламенго» не договорились о трансфере Карраскаля, сообщил агент

«Динамо» и «Фламенго» не договорились о трансфере Хорхе Карраскаля.

Об этом рассказал агент игрока Родриго Лопес.

«Карраскаль не согласовал контракт с «Фламенго ». «Динамо » вело переговоры с клубом и игроком, но не достигло соглашения», – сказал Лопес.

В минувшем сезоне Мир РПЛ колумбийский полузащитник провел 26 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь .