«Динамо» и «Фламенго» не договорились о трансфере Карраскаля, сообщил агент
«Динамо» и «Фламенго» не договорились о трансфере Хорхе Карраскаля.
Об этом рассказал агент игрока Родриго Лопес.
«Карраскаль не согласовал контракт с «Фламенго». «Динамо» вело переговоры с клубом и игроком, но не достигло соглашения», – сказал Лопес.
В минувшем сезоне Мир РПЛ колумбийский полузащитник провел 26 матчей, отличившись 7 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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