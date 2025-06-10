Хавбек Узбекистана Тургунбоев открыл счет против Катара – ударом с рикошетом от перекладины в ближний угол

Азизбек Тургунбоев красиво открыл счет против Катара (1:0, матч продолжается).

Спортс’’, Т-Банк и телеканал «Старт» совместно показывают матч, комментируют Григорий Твалтвадзе и тренер Андрей Еманов.

На 28-й минуте полузащитник забил дальним ударом – попал в ближний угол с рикошетом от перекладины.

Это пятый мяч Тургунбоева в 38 матчах за сборную Узбекистана. В отборе на ЧМ-2026 футболист провел восемь игр, забил один гол и отдал один ассист.