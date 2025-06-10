«Атлетико» выкупил Муссо у «Аталанты». Вратарь подписал контракт до 2028-го

«Атлетико» выкупил Хуана Муссо.

Аргентинский вратарь выступал за «матрасников» на правах аренды из «Аталанты».

Сообщалось , что опция выкупа Муссо составляет 7 млн евро.

Сегодня «Атлетико » объявил о подписании соглашения с 31-летним голкипером до 2028 года.

Фото: x.com/Atleti