«Атлетико» выкупил Муссо у «Аталанты». Вратарь подписал контракт до 2028-го
«Атлетико» выкупил Хуана Муссо.
Аргентинский вратарь выступал за «матрасников» на правах аренды из «Аталанты».
Сообщалось, что опция выкупа Муссо составляет 7 млн евро.
Сегодня «Атлетико» объявил о подписании соглашения с 31-летним голкипером до 2028 года.
Фото: x.com/Atleti
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Атлетико»
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