Роналду – болельщикам Португалии после победы в Лиге наций: «Без вашей поддержки ничего бы не было. Лучшие 🇵🇹»
Криштиану Роналду обратился к болельщикам после победы в Лиге наций.
Сборная Португалии стала обладателем трофея, победив команду Испании в финале (2:2, 5:3 по пенальти).
«Без вашей поддержки ничего бы не было. Лучшие 🇵🇹», – написал 40-летний нападающий.
Роналду упал на газон и расплакался после победы в Лиге наций. У португальца первый трофей с 2021-го
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14230 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости