«Ботафого» заплатит 15 млн евро за трансфер Кабрала из «Бенфики»
Артур Кабрал близок к переходу в «Ботафого».
Бразильский клуб достиг соглашения о трансфере 27-летнего нападающего «Бенфики» и заплатит 15 миллионов евро.
Также португальская команда обозначила в договоре получение 10% от дальнейшей перепродажи бразильского футболиста.
«Ботафого» рассчитывает, что Артур Кабрал сыграет за команду уже на клубном чемпионате мира.
В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 21 матче чемпионата Португалии, проводя на поле в среднем 17 минут.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
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