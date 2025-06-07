«Ботафого» заплатит 15 млн евро за трансфер Кабрала из «Бенфики»

Артур Кабрал близок к переходу в «Ботафого».

Бразильский клуб достиг соглашения о трансфере 27-летнего нападающего «Бенфики» и заплатит 15 миллионов евро.

Также португальская команда обозначила в договоре получение 10% от дальнейшей перепродажи бразильского футболиста.

«Ботафого » рассчитывает, что Артур Кабрал сыграет за команду уже на клубном чемпионате мира.

В прошлом сезоне форвард забил 2 гола в 21 матче чемпионата Португалии, проводя на поле в среднем 17 минут.