Дасаев за расширение РПЛ до 18 клубов: «Российские тренеры и футболисты тогда будут работать. Какая разница, если даже сейчас случаи с проблемными командами повторяются?»

Ринат Дасаев выступил с предложением расшить РПЛ.

На данный момент в турнире выступают 16 клубов.

– Было бы неплохо расширить РПЛ до 18 команд. Российские тренеры и футболисты тогда будут работать в командах РПЛ. Ничего страшного не произойдет.

– Думаете, ситуация с «Химками» больше не повторится?

– Трудно сказать.

Какая разница, если даже с 16 командами случаи с проблемными командами повторяются?

Разницы нет, будет 16 или 18 команд в РПЛ, – сказал бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев .