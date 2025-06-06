Дасаев за расширение РПЛ до 18 клубов: «Российские тренеры и футболисты тогда будут работать. Какая разница, если даже сейчас случаи с проблемными командами повторяются?»
Ринат Дасаев выступил с предложением расшить РПЛ.
На данный момент в турнире выступают 16 клубов.
– Было бы неплохо расширить РПЛ до 18 команд. Российские тренеры и футболисты тогда будут работать в командах РПЛ. Ничего страшного не произойдет.
– Думаете, ситуация с «Химками» больше не повторится?
– Трудно сказать.
Какая разница, если даже с 16 командами случаи с проблемными командами повторяются?
Разницы нет, будет 16 или 18 команд в РПЛ, – сказал бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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