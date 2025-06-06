Габриэл продлил контракт с «Арсеналом» до 2029 года. Защитник перешел в клуб в 2020-м

«Арсенал» и Габриэл Магальяэс продлили контракт.

27-летний центральный защитник подписал новое долгосрочное соглашение с лондонским клубом.

По информации Sky Sports, договор рассчитан до 2029 года. Прошлый контракт футболиста действовал до 2027 года.

Бразильский игрок присоединился к «Арсеналу » в сентябре 2020 года, перейдя из «Лилля».

Он провел 210 матчей за канониров на данный момент во всех турнирах и забил 20 голов.