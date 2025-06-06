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Квалификация ЧМ-2026. Италия крупно проиграла Норвегии, Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией, Хорватия забила 7 голов Гибралтару

В Европе проходят матчи 3-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Италии потерпела крупное поражение от Норвегии (0:3), Бельгия поделила очки с Северной Македонией (1:1), Хорватия забила семь голов Гибралтару (7:0).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

3-й тур

Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, А Ле Кок Арена
Эстония
Завершен
1 - 3
Израиль
Матч окончен
90’
+1’
Соломон   Yarin Levi
90’
+1’
Абу-Фани   Абада
89’
  Абу-Фани
Хейн
87’
Салисте   Епиххин
81’
Кяйт   Айнсалу
81’
Яковлев   Саарма
72’
Тамм   Аньер
72’
72’
Битон   Перец
67’
Перец   Джабер
67’
Тургеман   Халайли
Соометс   Кристал
55’
49’
  Битон
2тайм
Перерыв
39’
  Битон
  Кяйт
31’
Эстония
Хейн, Салисте, Кууск, Паскочий, Шеннинг-Ларсен, Шейн, Соометс, Синявский, Кяйт, Яковлев, Тамм, Игонен, Валлнер, Леписту, Tammik, Тыугьяс, Айнсалу, Кристал, Миллер, Поом, Саарма, Аньер, Епиххин
Запасные: Валлнер, Епиххин, Леписту, Tammik, Айнсалу, Саарма, Аньер, Игонен, Тыугьяс, Кристал, Миллер, Поом
1тайм
Израиль:
Перец, Ревиво, Шломо, Нахмиас, Даса, Абу-Фани, Перец, Глух, Битон, Соломон, Тургеман, Эльяси, Глазер, Групер, Лемкин, Мизрахи, Гандельман, Джабер, Yarin Levi, Перец, Абада, Халайли, Шуа
Запасные: Валлнер, Епиххин, Леписту, Tammik, Айнсалу, Саарма, Аньер, Игонен, Тыугьяс, Кристал, Миллер, Поом
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Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, Филипп II
Северная Македония
Завершен
1 - 1
Бельгия
Матч окончен
Ристовски
90’
+3’
  Алиоски
86’
Миовски   Ристовски
85’
82’
Лукаку   Опенда
Милевски
82’
Митровски
81’
Костадинов   Митровски
80’
Илиевски   Ашковски
80’
78’
де Кейпер   Теате
Барди
76’
Илиевски
70’
Муслиу
66’
Стойчевски   Чурлинов
57’
57’
де Брюйне   де Винтер
57’
Менье   Тилеманс
56’
Ванакен   Онана
Атанасов   Элези
46’
2тайм
Перерыв
44’
Менье
28’
  де Кейпер
Атанасов
15’
Северная Македония
Димитриевски, Алиоски, Илиевски, Муслиу, Зайков, Стойчевски, Элмаз, Атанасов, Костадинов, Миовски, Барди, Илиев, Шишковски, Despotovski, Манев, Чурлинов, Элези, Митровски, Станковски, Трапановски, Ашковски, Ристовски, Трайковски
Запасные: Despotovski, Митровски, Трайковски, Манев, Чурлинов, Ашковски, Ристовски, Трапановски, Илиев, Станковски, Шишковски, Элези
1тайм
Бельгия:
Зельс, де Кейпер, Дебаст, Фас, Менье, Ванакен, де Брюйне, Раскин, Доку, Лукаку, Салемакерс, Ламменс, Вандевордт, де Винтер, Мехеле, Теате, Онана, Тилеманс, де Кетеларе, Фофана, Лукебакио, Опенда, Троссард
Запасные: Despotovski, Митровски, Трайковски, Манев, Чурлинов, Ашковски, Ристовски, Трапановски, Илиев, Станковски, Шишковски, Элези
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Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, Кардифф Сити Стэдиум
Уэльс
Завершен
3 - 0
Лихтенштейн
Матч окончен
90’
Зеле   Цюнд
Шиэн
83’
Уилсон   Джеймс
74’
73’
Люхингер   Нетцер
73’
Пицци
70’
Нотаро   Малин
  Мур
68’
  Уилсон
65’
Томас   Кумас
64’
Ампаду   Шиэн
64’
Джонсон   Брукс
64’
49’
Киндл
46’
Майер   Киндл
46’
Саглам   Пицци
2тайм
Перерыв
  Родон
39’
Уильямс   Дасилва
24’
Уэльс
Дарлоу, Уильямс, Дэвис, Родон, Робертс, Уилсон, Ампаду, Томас, Каллен, Джонсон, Мур, А. Дэвис, Уорд, Кабанго, Дасилва, Мифем, Брукс, Джеймс, Шиэн, Броудхед, Харрис, Кумас, Матондо
Запасные: Томас, Броудхед, Уилсон, Уильямс, Уорд, Харрис, А. Дэвис, Кабанго, Мифем, Ампаду, Матондо, Джонсон
1тайм
Лихтенштейн:
Бюхель, Геппель, Майер, Хофер, Трабер, Визер, Зеле, Хаслер, Люхингер, Саглам, Нотаро, Ло Руссо, Оспельт, Бек, Малин, Обервадитцер, Шедлер, Нетцер, Jonas Weissenhofer, Вольфингер, Киндл, Пицци, Цюнд
Запасные: Томас, Броудхед, Уилсон, Уильямс, Уорд, Харрис, А. Дэвис, Кабанго, Мифем, Ампаду, Матондо, Джонсон
Подробнее
Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, Доосан-Арена
Чехия
Завершен
2 - 0
Черногория
Матч окончен
90’
+6’
Вуячич
Цоуфал
90’
+1’
90’
+1’
Лончар
Шулц   Крал
90’
84’
Шипчич   Мугоша
84’
Вешович   Вукчевич
Черны   Кушей
77’
Шик   Хоры
77’
  Шик
65’
63’
Радунович   Вукчевич
62’
Вукотич   Осмайич
62’
Куч   Лончар
Черв   Садилек
46’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Вешович
Гложек   Провод
28’
  Гложек
23’
Чехия
Коварж, Зелены, Крейчи, Голеш, Цоуфал, Черв, Соучек, Шулц, Гложек, Черны, Шик, Едличка, Станек, Боржил, Емелка, Зима, Доудера, Крал, Провод, Садилек, Зорван, Хоры, Кушей
Запасные: Станек, Емелка, Доудера, Провод, Крал, Зорван, Боржил, Зима, Хоры, Кушей, Едличка, Садилек
1тайм
Черногория:
Никич, Шипчич, Вуячич, Савич, Вукотич, Йоветич, Радунович, Вешович, Куч, Янкович, Крстович, Петкович, Попович, Рубежич, Вукчевич, Вукчевич, Аджич, Бакич, Булатович, Лончар, Цамай, Мугоша, Осмайич
Запасные: Станек, Емелка, Доудера, Провод, Крал, Зорван, Боржил, Зима, Хоры, Кушей, Едличка, Садилек
Подробнее
Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, Уллеволл
Норвегия
Завершен
3 - 0
Италия
Матч окончен
Серлот   Ларсен
83’
83’
Удоджи   Димарко
83’
Распадори   Риччи
Меллер Вольф   Педерсен
75’
Нуса   Бобб
75’
72’
Ретеги   Лукка
71’
Дзаппакоста   Орсолини
Хеггем   Эстигор
71’
Берг
55’
46’
Ровелла   Фраттези
Торсбю   Берг
46’
2тайм
Перерыв
  Холанд
42’
Торсбю
38’
  Нуса
34’
  Серлот
14’
Норвегия
Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Торсбю, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот, Дюнгеланн, Сельвик, Педерсен, Гундерсен, Эстигор, Осгор, Берг, Йонсен, Деннум, Бобб, Скьеллеруп, Ларсен
Запасные: Йонсен, Дюнгеланн, Гундерсен, Деннум, Сельвик, Эстигор, Берг, Педерсен, Бобб, Ларсен, Осгор, Скьеллеруп
1тайм
Италия:
Доннарумма, Бастони, Коппола, Ди Лоренцо, Распадори, Удоджи, Тонали, Ровелла, Барелла, Дзаппакоста, Ретеги, Карнезекки, Мерет, Камбьязо, Димарко, Гатти, Раньери, Ругани, Казадеи, Фраттези, Риччи, Лукка, Орсолини
Запасные: Йонсен, Дюнгеланн, Гундерсен, Деннум, Сельвик, Эстигор, Берг, Педерсен, Бобб, Ларсен, Осгор, Скьеллеруп
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Квалификация ЧМ. 3 тур
6 июня 18:45, Алгарве
Гибралтар
Завершен
0 - 7
Хорватия
Матч окончен
Уокер   Бент
86’
79’
  Крамарич
77’
  Крамарич
Ричардс   Gibson
74’
73’
  Перишич
71’
Пашалич   Батурина
64’
Станишич   Пашалич
64’
Сучич   Модрич
63’
  Иванович
Эннесли   Каррингтон
62’
Ронан   Валарино
62’
60’
  Иванович
54’
Понграчич
46’
Сучич   Крамарич
46’
Будимир   Иванович
Де Барр   Торилла
46’
2тайм
Перерыв
30’
  Будимир
28’
  Пашалич
Гибралтар
Банда, Мауро, Эннесли, Бернарду Лопеш, Ронан, Де Барр, Уокер, Скэнлон, Ричардс, Бартоло, Джессоп, Лопес, Виктор, Бритто, Каррингтон, Бент, Gibson, Торилла, Макклафферти, Валарино, Del Rio, Кумбз, Эль-Хмиди
Запасные: Макклафферти, Бритто, Ричардс, Лопес, Виктор, Де Барр, Уокер, Эль-Хмиди, Кумбз, Del Rio, Эннесли, Ронан
1тайм
Хорватия:
Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Понграчич, Станишич, Маер, Сучич, Пашалич, Сучич, Перишич, Будимир, Ивушич, Котарски, Гвардиол, Luka Vušković, Шутало, Батурина, Якич, Модрич, Моро, Иванович, Крамарич, Пашалич
Запасные: Макклафферти, Бритто, Ричардс, Лопес, Виктор, Де Барр, Уокер, Эль-Хмиди, Кумбз, Del Rio, Эннесли, Ронан
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
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