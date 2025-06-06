Квалификация ЧМ-2026. Италия крупно проиграла Норвегии, Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией, Хорватия забила 7 голов Гибралтару

В Европе проходят матчи 3-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Италии потерпела крупное поражение от Норвегии (0:3), Бельгия поделила очки с Северной Македонией (1:1), Хорватия забила семь голов Гибралтару (7:0).

Квалификация ЧМ-2026

Европа

3-й тур

Квалификация ЧМ. 3 тур 6 июня 18:45, Доосан-Арена Чехия Завершен 2 - 0 Черногория Матч окончен 90’ +6’ Вуячич Цоуфал 90’ +1’ 90’ +1’ Лончар Шулц Крал 90’ 84’ Шипчич Мугоша 84’ Вешович Вукчевич Черны Кушей 77’ Шик Хоры 77’ Шик

65’ 63’ Радунович Вукчевич 62’ Вукотич Осмайич 62’ Куч Лончар Черв Садилек 46’ 2 тайм Перерыв 45’ +2’ Вешович Гложек Провод 28’ Гложек

23’ Чехия Коварж, Зелены, Крейчи, Голеш, Цоуфал, Черв, Соучек, Шулц, Гложек, Черны, Шик, Едличка, Станек, Боржил, Емелка, Зима, Доудера, Крал, Провод, Садилек, Зорван, Хоры, Кушей Запасные: Станек, Емелка, Доудера, Провод, Крал, Зорван, Боржил, Зима, Хоры, Кушей, Едличка, Садилек 1 тайм Черногория: Никич, Шипчич, Вуячич, Савич, Вукотич, Йоветич, Радунович, Вешович, Куч, Янкович, Крстович, Петкович, Попович, Рубежич, Вукчевич, Вукчевич, Аджич, Бакич, Булатович, Лончар, Цамай, Мугоша, Осмайич Запасные: Станек, Емелка, Доудера, Провод, Крал, Зорван, Боржил, Зима, Хоры, Кушей, Едличка, Садилек

Квалификация ЧМ. 3 тур 6 июня 18:45, Уллеволл Норвегия Завершен 3 - 0 Италия Матч окончен Серлот Ларсен 83’ 83’ Удоджи Димарко 83’ Распадори Риччи Меллер Вольф Педерсен 75’ Нуса Бобб 75’ 72’ Ретеги Лукка 71’ Дзаппакоста Орсолини Хеггем Эстигор 71’ Берг 55’ 46’ Ровелла Фраттези Торсбю Берг 46’ 2 тайм Перерыв Холанд

42’ Торсбю 38’ Нуса

34’ Серлот

14’ Норвегия Нюланд, Меллер Вольф, Хеггем, Айер, Рюэрсон, Торсбю, Берге, Эдегор, Нуса, Холанд, Серлот, Дюнгеланн, Сельвик, Педерсен, Гундерсен, Эстигор, Осгор, Берг, Йонсен, Деннум, Бобб, Скьеллеруп, Ларсен Запасные: Йонсен, Дюнгеланн, Гундерсен, Деннум, Сельвик, Эстигор, Берг, Педерсен, Бобб, Ларсен, Осгор, Скьеллеруп 1 тайм Италия: Доннарумма, Бастони, Коппола, Ди Лоренцо, Распадори, Удоджи, Тонали, Ровелла, Барелла, Дзаппакоста, Ретеги, Карнезекки, Мерет, Камбьязо, Димарко, Гатти, Раньери, Ругани, Казадеи, Фраттези, Риччи, Лукка, Орсолини Запасные: Йонсен, Дюнгеланн, Гундерсен, Деннум, Сельвик, Эстигор, Берг, Педерсен, Бобб, Ларсен, Осгор, Скьеллеруп

Квалификация ЧМ. 3 тур 6 июня 18:45, Алгарве Гибралтар Завершен 0 - 7 Хорватия Матч окончен Уокер Бент 86’ 79’ Крамарич

77’ Крамарич

Ричардс Gibson 74’ 73’ Перишич

71’ Пашалич Батурина 64’ Станишич Пашалич 64’ Сучич Модрич 63’ Иванович

Эннесли Каррингтон 62’ Ронан Валарино 62’ 60’ Иванович

54’ Понграчич 46’ Сучич Крамарич 46’ Будимир Иванович Де Барр Торилла 46’ 2 тайм Перерыв 30’ Будимир

28’ Пашалич

Гибралтар Банда, Мауро, Эннесли, Бернарду Лопеш, Ронан, Де Барр, Уокер, Скэнлон, Ричардс, Бартоло, Джессоп, Лопес, Виктор, Бритто, Каррингтон, Бент, Gibson, Торилла, Макклафферти, Валарино, Del Rio, Кумбз, Эль-Хмиди Запасные: Макклафферти, Бритто, Ричардс, Лопес, Виктор, Де Барр, Уокер, Эль-Хмиди, Кумбз, Del Rio, Эннесли, Ронан 1 тайм Хорватия: Ливакович, Юранович, Чалета-Цар, Понграчич, Станишич, Маер, Сучич, Пашалич, Сучич, Перишич, Будимир, Ивушич, Котарски, Гвардиол, Luka Vušković, Шутало, Батурина, Якич, Модрич, Моро, Иванович, Крамарич, Пашалич Запасные: Макклафферти, Бритто, Ричардс, Лопес, Виктор, Де Барр, Уокер, Эль-Хмиди, Кумбз, Del Rio, Эннесли, Ронан

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026