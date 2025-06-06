Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Италия крупно проиграла Норвегии, Бельгия сыграла вничью с Северной Македонией, Хорватия забила 7 голов Гибралтару
В Европе проходят матчи 3-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Италии потерпела крупное поражение от Норвегии (0:3), Бельгия поделила очки с Северной Македонией (1:1), Хорватия забила семь голов Гибралтару (7:0).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
3-й тур
6 июня 18:45, А Ле Кок Арена
6 июня 18:45, Филипп II
Завершен
1 - 1
6 июня 18:45, Кардифф Сити Стэдиум
Завершен
3 - 0
6 июня 18:45, Доосан-Арена
Завершен
2 - 0
6 июня 18:45, Уллеволл
6 июня 18:45, Алгарве
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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