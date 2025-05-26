«Сосьедад» на русском поздравил Захаряна: «С днем рождения»
«Реал Сосьедад» на русском языке поздравил Арсена Захаряна с днем рождения.
Российский полузащитник сегодня отмечает 22-летие.
Испанский клуб выложил в соцсетях праздничную картинку с тортом, шариками и надписью: «С днем рождения».
Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В этом сезоне Арсен из-за травм провел лишь 3 матча в Ла Лиге, отметившись одним голом.
Изображение: instagram.com/stories/realsociedad
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм «Реал Сосьедад»
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