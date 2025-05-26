«Сосьедад» на русском поздравил Захаряна: «С днем рождения»

«Реал Сосьедад» на русском языке поздравил Арсена Захаряна с днем рождения.

Российский полузащитник сегодня отмечает 22-летие.

Испанский клуб выложил в соцсетях праздничную картинку с тортом, шариками и надписью: «С днем рождения».

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с 2023 года. В этом сезоне Арсен из-за травм провел лишь 3 матча в Ла Лиге , отметившись одним голом.

Изображение: instagram.com/stories/realsociedad