Глава «Комо» об интересе «Интера» к Фабрегасу: «Мы сообщили об отказе их президенту и относимся к слухам как к фантазиям. Вряд ли кто-то будет настаивать после столь ясного ответа»
В «Комо» подтвердили, что отказались отпускать Франсеска Фабрегаса в «Интер».
«Мы сообщили о нашем отказе напрямую президенту «Интера», который принял его с вежливостью и ясностью, ожидаемыми от клубов, уважающих друг друга.
По этой причине мы относимся к слухам об интересе к нашему тренеру как к чистым фантазиям – вряд ли кто-то будет настаивать после столь ясного ответа. Особенно клуб калибра «Интера», – сказал Мирван Суварсо.
Минувший сезон чемпионата Италии «Комо» завершил на десятом месте. Команда впервые с 2003 года выступала в Серии А.
«Комо» не отпускает Фабрегаса в «Интер». В четверг пройдут новые переговоры
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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