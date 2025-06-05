Глава «Комо» об интересе «Интера» к Фабрегасу: «Мы сообщили об отказе их президенту и относимся к слухам как к фантазиям. Вряд ли кто-то будет настаивать после столь ясного ответа»

В «Комо» подтвердили, что отказались отпускать Франсеска Фабрегаса в «Интер».

«Мы сообщили о нашем отказе напрямую президенту «Интера », который принял его с вежливостью и ясностью, ожидаемыми от клубов, уважающих друг друга.

По этой причине мы относимся к слухам об интересе к нашему тренеру как к чистым фантазиям – вряд ли кто-то будет настаивать после столь ясного ответа. Особенно клуб калибра «Интера», – сказал Мирван Суварсо.

Минувший сезон чемпионата Италии «Комо» завершил на десятом месте. Команда впервые с 2003 года выступала в Серии А.

«Комо» не отпускает Фабрегаса в «Интер». В четверг пройдут новые переговоры