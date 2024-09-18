Перишич перешел в ПСВ свободным агентом. Контракт – до июня 2025-го

ПСВ объявил о подписании Ивана Перишича.

35-летний полузащитник сборной Хорватии перешел в клуб на правах свободного агента. Соглашение с Перишичем рассчитано до июня 2025 года.

Последним клубом в карьере Перишича был «Хайдук » – хавбек покинул команду в августе из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Со статистикой бывшего игрока «Боруссии», «Вольфсбурга», «Интера», «Баварии» и «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь .

Фото: psv.nl