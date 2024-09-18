Перишич перешел в ПСВ свободным агентом. Контракт – до июня 2025-го
ПСВ объявил о подписании Ивана Перишича.
35-летний полузащитник сборной Хорватии перешел в клуб на правах свободного агента. Соглашение с Перишичем рассчитано до июня 2025 года.
Последним клубом в карьере Перишича был «Хайдук» – хавбек покинул команду в августе из-за конфликта с главным тренером Дженнаро Гаттузо.
Со статистикой бывшего игрока «Боруссии», «Вольфсбурга», «Интера», «Баварии» и «Тоттенхэма» можно ознакомиться здесь.
Фото: psv.nl
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ПСВ
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