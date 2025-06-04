Кокарев из «Химок» интересен португальским клубам. Вратаря хочет подписать «Динамо» («Чемпионат»)

Никита Кокарев привлек интерес ряда португальских клубов.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее стало известно, что вратаря хочет подписать «Динамо».

Бело-голубые заинтересованы в приглашении 22-летнего голкипера и видят в нем конкурента Андрею Луневу. Однако пока стороны не вступали в продвинутые переговоры.

Вариант с трансфером в «Краснодар» выглядит маловероятным, добавил источник «Чемпионата».

В минувшем сезоне на счету воспитанника «быков» 25 матчей во всех турнирах. Всего вратарь пропустил 47 голов и провел 6 сухих игр за «Химки ».

«Динамо» подпишет Кокарева с высокой долей вероятности. Клуб почти договорился с вратарем «Химок» (Sport Baza)