Келлехер перешел в «Брентфорд» из «Ливерпуля». Контракт – на 5 лет с возможностью продления на год

Куивин Келлехер перешел в «Брентфорд» из «Ливерпуля».

26-летний голкипер подписал с «Брентфордом » контракт сроком на 5 лет с опцией продления еще на один год.

Сообщалось , что сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В минувшем сезоне воспитанник «Ливерпуля » провел 10 матчей в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Фото: x.com/BrentfordFC