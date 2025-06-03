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Келлехер перешел в «Брентфорд» из «Ливерпуля». Контракт – на 5 лет с возможностью продления на год

Куивин Келлехер перешел в «Брентфорд» из «Ливерпуля».

26-летний голкипер подписал с «Брентфордом» контракт сроком на 5 лет с опцией продления еще на один год.

Сообщалось, что сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов с учетом бонусов.

В минувшем сезоне воспитанник «Ливерпуля» провел 10 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: x.com/BrentfordFC

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Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Брентфорда»
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