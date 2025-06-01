«Ливерпуль» продаст Келлехера «Брентфорду» за 18 млн фунтов с учетом бонусов

«Ливерпуль» может получить больше 6 млн фунтов в виде бонусов за Келлехера.

Сегодня стало известно , что «Брентфорд » договорился о трансфере вратаря «красных» за 12,5 млн фунтов без учета дополнительных выплат.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , с учетом бонусов сумма может достичь 18 млн фунтов.

Воспитанник «Ливерпуля » в этом сезоне провел 10 матчей в АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .