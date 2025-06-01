«Ливерпуль» продаст Келлехера «Брентфорду» за 18 млн фунтов с учетом бонусов
«Ливерпуль» может получить больше 6 млн фунтов в виде бонусов за Келлехера.
Сегодня стало известно, что «Брентфорд» договорился о трансфере вратаря «красных» за 12,5 млн фунтов без учета дополнительных выплат.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, с учетом бонусов сумма может достичь 18 млн фунтов.
Воспитанник «Ливерпуля» в этом сезоне провел 10 матчей в АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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