«Брентфорд» договорился с «Ливерпулем» о покупке Келлехера за 12,5 млн фунтов, с «Байером» – о продаже Флеккена за 11 млн

«Брентфорд» близок к приобретению Куивина Келлехера.

Sky Sports сообщает, что «пчелы» согласовали с «Ливерпулем » сделку на 12,5 млн фунтов (без учета бонусов) и опережают в борьбе за голкипера такие команды, как «Лидс» и «Вест Хэм».

Также «Брентфорд » согласился продать вратаря Марка Флеккена «Байеру » примерно за 11 млн фунтов (13 млн евро) с учетом бонусов. Нидерландец уже готов пройти медосмотр.