«Брентфорд» договорился с «Ливерпулем» о покупке Келлехера за 12,5 млн фунтов, с «Байером» – о продаже Флеккена за 11 млн
«Брентфорд» близок к приобретению Куивина Келлехера.
Sky Sports сообщает, что «пчелы» согласовали с «Ливерпулем» сделку на 12,5 млн фунтов (без учета бонусов) и опережают в борьбе за голкипера такие команды, как «Лидс» и «Вест Хэм».
Также «Брентфорд» согласился продать вратаря Марка Флеккена «Байеру» примерно за 11 млн фунтов (13 млн евро) с учетом бонусов. Нидерландец уже готов пройти медосмотр.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
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