«Ман Сити» работает над трансфером Аит-Нури из «Вулвс». Все стороны считают, что переход состоится (The Athletic)
«Манчестер Сити» ведет переговоры о трансфере Раяна Аит-Нури.
The Athletic сообщает, что «горожане» еще не достигли соглашения ни с «Вулверхэмптоном», ни с 23-летним защитником. Несмотря на это, все стороны ожидают, что сделка состоится.
Отмечается, что Аит-Нури является основной целью «Манчестер Юнайтед» для усиления левого фланга обороны.
В минувшем сезоне Раян провел 37 матчей в АПЛ, отметившись 4 голами и 7 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости