Макрон – Аль-Хелайфи после победы в ЛЧ: «Вы всегда защищали «ПСЖ» и Париж. Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь»

Эммануэль Макрон отметил заслуги президента «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов.

В субботу «Пари Сен-Жермен » разгромил «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене. Президент Франции поздравил парижан с победой: «Париж сегодня – столица Европы».

Вчера в Елисейском дворце Макрон принял «ПСЖ». Резиденцию главы Французской республики в Париже посетили футболисты, тренеры и руководители клуба.

Глава государства, в частности, обратился к президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи .

«Вы живете здесь 14 лет и всегда защищали этот клуб, этот город. Вы никогда не сдавались. Некоторые годы были неблагодарны для «ПСЖ».

Вместе с Маркиньосом вы пережили счастливые и несчастливые сезоны, но вы здесь», – сказал Макрон.

Макрон принял «ПСЖ» в Елисейском дворце после победы в Лиге чемпионов: «Спасибо, что воплотили мечту французской молодежи. Вы сделали это в монструозном стиле»