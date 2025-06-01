Левандовски останется в «Барсе»: «Мы будем еще лучше в следующем сезоне, я готов к большему. Сейчас мой биологический возраст – 30 лет, это не так уж плохо»
Роберт Левандовски подтвердил, что останется в «Барселоне» в следующем сезоне.
– За свою карьеру я выиграл более 30 титулов. Но я готов к большему. В следующем сезоне наша команда будет еще лучше. [Финансовые проблемы «Барселоны»] меня не волнуют, я определенно останусь. Сейчас я думаю только о «Барселоне».
Я чувствую, что очень силен физически. Теперь у меня будет шесть-семь недель отпуска, и я хочу полностью восстановиться.
– На какой возраст вы себя чувствуете?
– Я проверяю это время от времени. Сейчас мой биологический возраст составляет 30 лет. Думаю, это не так уж плохо. Это соответствует моим ощущениям.
В какой-то момент все будет зависеть от того, что скажут мои сердце и голова, – сказал нападающий «Барселоны».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Bild
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