Левандовски останется в «Барсе»: «Мы будем еще лучше в следующем сезоне, я готов к большему. Сейчас мой биологический возраст – 30 лет, это не так уж плохо»

Роберт Левандовски подтвердил, что останется в «Барселоне» в следующем сезоне.

– За свою карьеру я выиграл более 30 титулов. Но я готов к большему. В следующем сезоне наша команда будет еще лучше. [Финансовые проблемы «Барселоны»] меня не волнуют, я определенно останусь. Сейчас я думаю только о «Барселоне».

Я чувствую, что очень силен физически. Теперь у меня будет шесть-семь недель отпуска, и я хочу полностью восстановиться.

– На какой возраст вы себя чувствуете?

– Я проверяю это время от времени. Сейчас мой биологический возраст составляет 30 лет. Думаю, это не так уж плохо. Это соответствует моим ощущениям.

В какой-то момент все будет зависеть от того, что скажут мои сердце и голова, – сказал нападающий «Барселоны».