Фердинанд о 5:0: «Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «ПСЖ» доминировал, прессинговал и душил. На поле были игроки с инстинктом убийцы»

Рио Фердинанд оценил разгром «Интера» от «ПСЖ» (0:5) в финале Лиги чемпионов.

«Интеру» задали хорошую трепку и заставили выглядеть возрастной командой. «Пари» доминировал, прессинговал и душил. Они выжимали все соки с самого начала, и сегодня на поле были игроки с инстинктом убийцы.

Поразительная игра для матча такого ранга. Не думаю, что я когда-либо видел на этой стадии такое превосходство», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».